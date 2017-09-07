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14:08 (мск), источник: ТАСС

Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы — тихоокеанский циклон

В Башкирии объявлено экстренное предупреждение из-за заморозков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 94% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Дожди ожидаются в четверг на обширной территории России: от гроз со смерчами на юге страны до тихоокеанского циклона на Южных Курилах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сильные продолжительные дожди сегодня и завтра на юге европейской части России, они захватят восток Кубани, Ростовскую, Волгоградскую области, Калмыкию, Астраханскую область, Ставрополье, Северный Кавказ. Местами сильные дожди с грозой, порывистым ветром, не исключен град. К исходу дня ночью и завтра днем непогода пройдет в западные регионы среднего Поволожья», — сказали в центре «Фобос».

Как рассказал собеседник агентства, дожди ожидаются во всех федеральных округах страны, сильные, помимо европейской части России, ожидаются в Западной Сибири, Хабаровском крае и на Южных Курилах.

«Там [на Южных Курилах] очень сильный дождь, там подойдет сильный циклон тихоокеанский», — отметил специалист центра.

Закрытие дороги в Приэльбрусье

Сильные дожди уже прошли в ночь на четверг в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР), количество выпавших осадков превысило 30 мм, сообщили ТАСС в Гидрометцентре республики. При этом дожди продолжаются.

Первого сентября мощный сель в Приэльбрусье размыл 10 участков федеральной трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус — единственной дороги, которая ведет в район курорта Эльбрус. Без газоснабжения остались 7,7 тыс. человек в шести населенных пунктах Эльбрусского района и отдыхающие. Для восстановления наземного транспортного сообщения с Приэльбрусьем специалистам понадобилось четверо суток.

Однако этим утром восстановленное дорожное полотно в Эльбрусском районе было смыто вследствие обильных дождей, прекращено автомобильное движение на выездах из сельских поселений Верхний Баксан и Нейтрино. Об этом сообщили в четверг в МВД по региону.

В Карачаево-Черкесии 7 сентября действует экстренное предупреждение о возможных ливнях, граде и ветре до 22 м/с, объявленное в среду. На реках республики возможен подъем воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема, говорится в сообщении ГУ МЧС. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре республики, местами по региону за ночь выпало 15−24 мм осадков, на Клухорском перевале до 41 мм.

«Сегодня еще прогнозируются сильные дожди, затем погода нормализуется, ожидается днем до 20−22 градусов тепла», — сказал собеседник агентства.

В среду региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение из-за опасности ливней, града, сильного ветра и смерчей в Краснодарском крае.

«Сегодня у нас по краю остаточные явления из-за прошедшего вчера фронта [наблюдаются] по горам, по побережью. Ночью еще сохранятся, а потом три дня хорошей погоды прогнозируется», — уточнили в краснодарском Гидрометцентре. Собеседница ТАСС уточнила, что накануне осадки были на уровне 20−30 миллиметров, что считается сильными дождями, в Кавказском районе выпал град.

На территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду. Существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий не выше муниципального уровня, связанных с подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, а в горах — сходом селей малого объема.

Повышенная готовность в Поволжье

Режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий ввели в Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Центра и Приволжья, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Ухудшение погодных условий, сильный ветер, ливневые дожди прогнозируются на территориях ряда регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.

''В энергокомпании усилен контроль за функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, мобилизован оперативно-ремонтный персонал филиалов. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой,

К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад, резервные источники электроснабжения могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов, уточнили в пресс-службе.

Бабье лето в Коми и первый мокрый снег

«Бабье лето», которое наблюдается сейчас в Республике Коми с дневной температурой до 17 градусов тепла на юге региона, сменится на проливные дожди, местами с мокрым снегом, сообщил ТАСС дежурный синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов.

«Ожидаем приход балканского циклона, сегодня он еще находится в пределах Москвы, завтра пройдет по территории Кировской области и затем прямо через Сыктывкар. Поэтому в столице и на юге региона 8—9 сентября ожидаются местами сильные дожди, может выпасть до полумесячной нормы осадков. Но опасных природных явлений пока не ожидаем», — отметил представитель региональной метеослужбы.

По его словам, еще сегодня возможно повышение температуры до 16−17 градусов тепла в Сыктывкаре и южнее. Прогнозируется и вторая волна тепла, ближе к концу следующей недели. Возможно, дней пять продержится теплая погода с температурой до 15−20 градусов выше нуля, но перед этим, в воскресенье, Коми будет находиться в тыловой части циклона, в регионе будет наблюдаться активный заток арктического воздуха.

В северных и восточных районах ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, днем везде будет не выше 3−8 градусов. «На крайнем северо-востоке возможен дождь с мокрым снегом. Не исключено, что первый мокрый снег появится во всех восточных районах Коми», — отметил синоптик.

Заморозки в Башкирии

ГУ МЧС по Башкирии объявило экстренное предупреждение из-за заморозков. Утром, по данным ведомства, в северных и северо-восточных районах республики температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки: до минус 3 градусов.

«Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур», — сказали в управлении МЧС.

При этом в столице региона — Уфе — плюс 16 градусов тепла.

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