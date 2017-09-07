Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы — тихоокеанский циклон
В Башкирии объявлено экстренное предупреждение
В Башкирии объявлено экстренное предупреждение
ТАСС, 7 сентября. Дожди ожидаются в четверг на обширной территории России: от гроз со смерчами на юге страны до тихоокеанского циклона на Южных Курилах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в центре погоды «Фобос».
«Сильные продолжительные дожди сегодня и завтра на юге европейской части России, они захватят восток Кубани, Ростовскую, Волгоградскую области, Калмыкию, Астраханскую область, Ставрополье, Северный Кавказ. Местами сильные дожди с грозой, порывистым ветром, не исключен град. К исходу дня ночью и завтра днем непогода пройдет в западные регионы среднего Поволожья», — сказали в центре «Фобос».
Как рассказал собеседник агентства, дожди ожидаются во всех федеральных округах страны, сильные, помимо европейской части России, ожидаются в Западной Сибири, Хабаровском крае и на Южных Курилах.
«Там [на Южных Курилах] очень сильный дождь, там подойдет сильный циклон тихоокеанский», — отметил специалист центра.
Закрытие дороги в Приэльбрусье
Сильные дожди уже прошли в ночь на четверг в Эльбрусском районе
Первого сентября мощный сель в Приэльбрусье размыл 10 участков федеральной трассы Прохладный — Баксан — Эльбрус — единственной дороги, которая ведет в район курорта Эльбрус. Без газоснабжения остались 7,7 тыс. человек в шести населенных пунктах Эльбрусского района и отдыхающие. Для восстановления наземного транспортного сообщения с Приэльбрусьем специалистам понадобилось четверо суток.
Однако этим утром восстановленное дорожное полотно в Эльбрусском районе было смыто вследствие обильных дождей, прекращено автомобильное движение на выездах из сельских поселений Верхний Баксан и Нейтрино. Об этом сообщили в четверг в МВД по региону.
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«Сегодня еще прогнозируются сильные дожди, затем погода нормализуется, ожидается днем до 20−22 градусов тепла», — сказал собеседник агентства.
В среду региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение
«Сегодня у нас по краю остаточные явления
На территории Чеченской Республики ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 метров в секунду. Существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий не выше муниципального уровня, связанных с подъемом уровня воды в реках местами до неблагоприятных отметок, а в горах — сходом селей малого объема.
Повышенная готовность в Поволжье
Режим повышенной готовности
Ухудшение погодных условий, сильный ветер, ливневые дожди прогнозируются на территориях ряда регионов Приволжского и Центрального федеральных округов.
''В энергокомпании усилен контроль за функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, мобилизован
К оперативному реагированию в филиалах энергокомпании готовы 1169 бригад, резервные источники электроснабжения могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам регионов, уточнили в
Бабье лето в Коми и первый мокрый снег
«Бабье лето», которое наблюдается сейчас в Республике Коми с дневной температурой до 17 градусов тепла на юге региона, сменится на проливные дожди, местами с мокрым снегом, сообщил ТАСС дежурный синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов.
«Ожидаем приход балканского циклона, сегодня он еще находится в пределах Москвы, завтра пройдет по территории Кировской области и затем прямо через Сыктывкар. Поэтому в столице и на юге региона
По его словам, еще сегодня возможно повышение температуры до 16−17 градусов тепла в Сыктывкаре и южнее. Прогнозируется и вторая волна тепла, ближе к концу следующей недели. Возможно, дней пять продержится теплая погода с температурой до 15−20 градусов выше нуля, но перед этим, в воскресенье, Коми будет находиться в тыловой части циклона, в регионе будет наблюдаться активный заток арктического воздуха.
В северных и восточных районах ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов, днем везде будет не выше 3−8 градусов. «На крайнем
Заморозки в Башкирии
ГУ МЧС по Башкирии объявило экстренное предупреждение
«Повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях в связи с увеличением эксплуатации электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур», — сказали в управлении МЧС.
При этом в столице региона — Уфе — плюс 16 градусов тепла.