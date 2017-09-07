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14:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В 7 городах Южного Урала пройдет фестиваль духовной музыки

Семь городов Челябинской области примут фестиваль духовной музыки.

21 сентября форум объединит все известные хоровые коллективы региона — храмовые, детские, учебные и любительские. Но и это не всё. На Южном Урале выступят артисты из Екатеринбурга, Москвы и Греции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Откроют фестиваль в кыштымском Храме Рождества Христова. Там же пройдут закрытие и гала-концерт. Присоединиться к масштабному музыкальному событию смогут и жители Челябинска, Южноуральска, Троицка, Магнитогорска, Сатки, Златоуста.

Мария Неустроева.

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