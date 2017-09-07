В 7 городах Южного Урала пройдет фестиваль духовной музыки
Семь городов Челябинской области примут фестиваль духовной музыки.
Семь городов Челябинской области примут фестиваль духовной музыки.
21 сентября форум объединит все известные хоровые коллективы региона — храмовые, детские, учебные и любительские. Но и это не всё. На Южном Урале выступят артисты из Екатеринбурга, Москвы и Греции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Откроют фестиваль в кыштымском Храме Рождества Христова. Там же пройдут закрытие и
Мария Неустроева.