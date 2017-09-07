В 7 городах Южного Урала пройдет фестиваль духовной музыки

21 сентября форум объединит все известные хоровые коллективы региона — храмовые, детские, учебные и любительские. Но и это не всё. На Южном Урале выступят артисты из Екатеринбурга, Москвы и Греции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».