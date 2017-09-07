С 9 сентября в Казани закроется ул. Крутовская
Движение будет ограничено около здания № 8.
Движение будет ограничено около здания № 8.
(Город Казань KZN.RU, 7 сентября). С 9 до 11 сентября в Казани будет ограничено движение по ул. Крутовская. Полностью закроется проезжая часть около здания № 8.
Ограничение связано с прокладкой канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.