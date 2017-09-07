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14:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 9 сентября в Казани закроется ул. Крутовская

Движение будет ограничено около здания № 8.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 7 сентября). С 9 до 11 сентября в Казани будет ограничено движение по ул. Крутовская. Полностью закроется проезжая часть около здания № 8.

Ограничение связано с прокладкой канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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