Источник: БЕЛТА

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключен под стражу водитель, который в Клецком районе сбил двух парней. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Как сообщалось ранее, ночью 2 сентября 46-летний водитель Volvo ХС90 при движении задним ходом на неосвещенном участке 20-го км автодороги Клецк — Синявка — Лунинец сбил двух жителей Клецкого района, которые двигались по краю проезжей части. В результате ДТП 22-летний пешеход от полученных повреждений скончался на месте, а его 20-летний знакомый был госпитализирован.

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Следователи с участием эксперта провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и иные экспертизы.

В ходе первоначальных следственных действий получены данные, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Согласно медицинскому освидетельствованию концентрация этилового спирта при выдыхаемом воздухе составила не менее 0,35 промилле алкоголя.

Собранные следствием материалы стали основанием для предъявления водителю обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.