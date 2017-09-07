В Мозыре девушка, убегая от милиции, прыгнула в Припять

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 20-летняя девушка пыталась похитить в магазине пару обуви и, убегая от милиции, прыгнула в Припять, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Молодая мозырянка в одном из магазинов райцентра пыталась похитить пару туфель. Это заметили правоохранители, после чего девушка бросила обувь и стала убегать. Скрыться от милиции она решила в Припяти, прыгнув в воду. В реке девушку заметили спасатели местной станции и помогли ей выбраться на берег.