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14:22 (мск), источник: БЕЛТА

В Мозыре девушка, убегая от милиции, прыгнула в Припять

Молодая мозырянка в одном из магазинов райцентра пыталась похитить пару туфель. Это заметили правоохранители, после чего девушка бросила обувь и стала убегать. Скрыться от милиции она решила в Припяти, прыгнув в воду.

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 20-летняя девушка пыталась похитить в магазине пару обуви и, убегая от милиции, прыгнула в Припять, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Молодая мозырянка в одном из магазинов райцентра пыталась похитить пару туфель. Это заметили правоохранители, после чего девушка бросила обувь и стала убегать. Скрыться от милиции она решила в Припяти, прыгнув в воду. В реке девушку заметили спасатели местной станции и помогли ей выбраться на берег.

С диагнозом «переохлаждение» мозырянка была госпитализирована. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

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