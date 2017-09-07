13-летняя девочка пропала в Алматы
По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.
По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.
13-летняя ученица
«Она вышла из школы в понедельник. У них было несколько уроков, последние уроки отменили, но об этом мы уже узнали позже. С тех пор мы ее ищем. Не знаем, ушла она одна или с
По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.
«За ней такого ранее мы не замечали, максимум Ангелина бывало задерживалась с прогулки, но не более. Перед учебой 1,2,3 сентября она сидела дома и не выходила никуда», — добавила сестра.
В день пропажи Ангелина была одета в
Родные просят всех, кто владеет