Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заявление Далай-ламы о России вызвало бурю эмоций в Рунете
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют и водородной бомбе
15:48 (мск), источник: Nur.kz

13-летняя девочка пропала в Алматы

По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.

Источник: Nur.kz

13-летняя ученица школы-гимназии № 5 Ауэзовского района Алматы Ангелина Филатова пропала 4 сентября. В тот день девочка вышла из школы и с тех пор ее никто не видел, рассказала BNews.kz сестра пропавшей.

Читайте также
Пропавшие в Шымкенте девочка и ее тетя нашлись невредимыми

«Она вышла из школы в понедельник. У них было несколько уроков, последние уроки отменили, но об этом мы уже узнали позже. С тех пор мы ее ищем. Не знаем, ушла она одна или с кем-то. Мы опросили всех друзей, знакомых, но никто ничего не знает», — рассказала сестра Ангелины Филатовой.

По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.

«За ней такого ранее мы не замечали, максимум Ангелина бывало задерживалась с прогулки, но не более. Перед учебой 1,2,3 сентября она сидела дома и не выходила никуда», — добавила сестра.

В день пропажи Ангелина была одета в темно-синие джинсы, белую рубашку и белые кроссовки, с собой был черный рюкзак. Рост девочки около 150 см, европейская внешность, светлые волосы.

Родные просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении, связаться с родителями по следующим номерам: 8 707 880 99 48, 8 747 478 89 98.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Рэпер Натан впервые показал своего подросшего сына (фото)
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь