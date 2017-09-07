13-летняя девочка пропала в Алматы

Источник: Nur.kz

13-летняя ученица школы-гимназии № 5 Ауэзовского района Алматы Ангелина Филатова пропала 4 сентября. В тот день девочка вышла из школы и с тех пор ее никто не видел, рассказала BNews.kz сестра пропавшей.

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«Она вышла из школы в понедельник. У них было несколько уроков, последние уроки отменили, но об этом мы уже узнали позже. С тех пор мы ее ищем. Не знаем, ушла она одна или с кем-то. Мы опросили всех друзей, знакомых, но никто ничего не знает», — рассказала сестра Ангелины Филатовой.

По словам сестры девочки, Ангелина училась средне, росла обычным неконфликтным подростком и имела хорошие отношения с преподавателями.

«За ней такого ранее мы не замечали, максимум Ангелина бывало задерживалась с прогулки, но не более. Перед учебой 1,2,3 сентября она сидела дома и не выходила никуда», — добавила сестра.

В день пропажи Ангелина была одета в темно-синие джинсы, белую рубашку и белые кроссовки, с собой был черный рюкзак. Рост девочки около 150 см, европейская внешность, светлые волосы.