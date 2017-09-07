Под Уфой приставы за долги арестовали четыре автомобиля

Инспекторы ГИБДД и «дорожный пристав» вышли в рейд в поселке Чесноковка, что под Уфой, 6 сентября. Гаишники остановили более 100 водителей. Некоторые из них на месте лишились транспортного средства.

— Для четырех неплательщиков, пропустивших сроки выплаты, встреча с работниками службы закончилась не только оплатой штрафа и исполнительского сбора, но и арестом автомобилей, предварительная оценка которых составляет 1 млн 400 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ФССП Башкирии.

Самый крупный штраф выпал на долю автоледи за рулем Hyundai Solaris. Она задолжала государству около 1,5 миллионов рублей.