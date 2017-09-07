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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой приставы за долги арестовали четыре автомобиля

Одна автоледи задолжала государству более 1,5 миллионов рублей.

Инспекторы ГИБДД и «дорожный пристав» вышли в рейд в поселке Чесноковка, что под Уфой, 6 сентября. Гаишники остановили более 100 водителей. Некоторые из них на месте лишились транспортного средства.

— Для четырех неплательщиков, пропустивших сроки выплаты, встреча с работниками службы закончилась не только оплатой штрафа и исполнительского сбора, но и арестом автомобилей, предварительная оценка которых составляет 1 млн 400 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ФССП Башкирии.

Самый крупный штраф выпал на долю автоледи за рулем Hyundai Solaris. Она задолжала государству около 1,5 миллионов рублей.

— Если в установленный законом срок автоледи не оплатит задолженность, машина будет передана взыскателю в счет погашения задолженности, — уточнил судебный пристав Уфимского районного отдела Ильнур Дусалинов. — Из-за своей неспешности, женщине придется заплатить еще и исполнительский сбор.

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