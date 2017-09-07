Пять водноспортивных комплексов хотят построить на Дону в 2018—2019 годах

Пять водноспортивных комплексов предполагается построить в Ростовской области в 2018—2019 годах.

Согласно информации из официальных источников, оздоровительные комплексы с бассейнами могут появиться в Зверево, Сальске, а также Волгодонском, Зимовниковском, Октябрьском районах.

В этих муниципалитетах уже подготовлены участки под спортобъекты. Их возведение предусмотрено инвестпроектом, который планируется реализовать на концессионной основе.