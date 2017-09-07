Миллиардер Брэнсон пересидел «Ирму» в своем винном погребе

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон, состояние которого Forbes оценивает в $5 млрд, отказавшийся покинуть принадлежащий ему островок Некер в Карибском море, несмотря на приближение урагана «Ирма», сумел пережить буйство стихии, сообщает пресс-служба компании Virgin Limited Edition (VLE).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYs2BG2FC48/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Experienced a night of howling wind and rain as #hurricaneirma edges closer. Expecting full force in about 4 hours, we'll retreat into a concrete wine cellar under the house. Wonderful team calm and upbeat.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Richard Branson (@richardbranson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-06T13:08:18+00:00">Сен 6 2017 в 6:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне, 6 сентября, Брэнсон сообщил, что перед приходом «Ирмы» он вместе с родными и подчиненными укроется в специально оборудованном для защиты от ураганов винном погребе.

В четверг VLE сообщила, что все оставшиеся на Некере люди благополучно остались живы и здоровы, а сам Брэнсон ретвитнул это сообщение на своей странице в сети Twitter.

«Мы очень рады сообщить, что вся наша команда на Острове находится в безопасности. Некер пережил удар урагана “Ирма”, ему причинен существенный урон, степень которого еще предстоит оценить», — говорится в сообщении VLE.

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Сын главы Virgin Group Сэм Брэнсон сообщил на своей странице в Instagram, что все люди на Некере в порядке, хотя многие строения оказались разрушены.

В сообщении Национального центра ураганов США отмечается, что максимальная скорость ветра «Ирмы» составляет сейчас около 285 км/ч, а глаз ураган движется к северо-западу от побережья Доминиканской республики. Согласно прогнозу, в ближайшие часы ураган может пройти рядом с островами Тёркс и Кайкос, после чего приблизится к Багамским островам.