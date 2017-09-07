Вспышка на Солнце может вызвать полярное сияние на Урале, рассказал ученый

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

«На Урале вообще полярное сияние как таковое не наблюдается, потому что достаточно южные широты. Нормальные полярные сияния, многоцветные, которые наиболее известны, наблюдаются севернее. Но в результате сильной активности Солнца на Урале, на широте порядка 50−60 градусов, могут наблюдаться вот такие красные всполохи. То есть не гарантировано, что они будут видны, но они в принципе могут наблюдаться, когда высокая солнечная активность или когда есть вспышка», — сказал ученый.