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15:33 (мск), источник: РИА Новости

Вспышка на Солнце может вызвать полярное сияние на Урале, рассказал ученый

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Мощнейшая вспышка на Солнце, произошедшая 6 сентября, может вызвать полярное сияние на Урале, сообщил РИА Новости сотрудник кафедры астрономии Уральского федерального университета (УрФУ) Павел Скрипниченко.

Вспышка на Солнце, произошедшая в среду, стала самой мощной за последние 12 лет. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 года.

«На Урале вообще полярное сияние как таковое не наблюдается, потому что достаточно южные широты. Нормальные полярные сияния, многоцветные, которые наиболее известны, наблюдаются севернее. Но в результате сильной активности Солнца на Урале, на широте порядка 50−60 градусов, могут наблюдаться вот такие красные всполохи. То есть не гарантировано, что они будут видны, но они в принципе могут наблюдаться, когда высокая солнечная активность или когда есть вспышка», — сказал ученый.

Скрипниченко также добавил, что если повезет, то на ночном безоблачном небе можно будет увидеть полярное сияние.

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