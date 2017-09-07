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15:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми 8 сентября из-за приезда Путина перекроют шоссе Космонавтов

Официальной информации о перекрытии движения в других частях города нет.

Источник: Reuters

Шоссе Космонавтов перекроют в Перми 8 сентября, в день приезда Владимира Путина.

Эту информацию корреспонденту «АиФ-Прикамье» подтвердили в пресс-службе губернатора Пермского края. Пермякам советуют выбирать пути объезда шоссе заранее.

Ранее в пермских СМИ появилась информация о том, что 8 сентября в краевой столице также перекроют центр города: Комсомольский проспект и улицу Ленина. Однако в пресс-службе пояснили, что не могут подтвердить эту информацию.

Напомним, Владимир Путин приедет в Пермь с рабочим визитом 8 сентября.

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