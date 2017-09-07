В Перми 8 сентября из-за приезда Путина перекроют шоссе Космонавтов
Официальной информации о перекрытии движения в других частях города нет.
Официальной информации о перекрытии движения в других частях города нет.
Шоссе Космонавтов перекроют в Перми 8 сентября, в день приезда Владимира Путина.
Эту информацию корреспонденту «АиФ-Прикамье» подтвердили в
Ранее в пермских СМИ появилась информация о том, что 8 сентября в краевой столице также перекроют центр города: Комсомольский проспект и улицу Ленина. Однако в
Напомним, Владимир Путин приедет в Пермь с рабочим визитом 8 сентября.