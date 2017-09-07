11 деревянных фигур казаков и казачек установили в новом парке Геленджика

Изготовили деревянные фигуры мастера резьбы по дереву из подмосковного села Богородское, а расписали их восемь преподавателей художественного отделения детской школы искусств Геленджика, — на это ушло порядка трех недель. Красили скульптуры специальными колерами, а для закрепления покрывали лаком.