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14:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

11 деревянных фигур казаков и казачек установили в новом парке Геленджика

Необычную зеленую зону откроют на курорте 13 сентября к 80-летию Краснодарского края.

Изготовили деревянные фигуры мастера резьбы по дереву из подмосковного села Богородское, а расписали их восемь преподавателей художественного отделения детской школы искусств Геленджика, — на это ушло порядка трех недель. Красили скульптуры специальными колерами, а для закрепления покрывали лаком.

«На площади порядка 1,5 гектаров высадили более 300 деревьев, преимущественно хвойных, а также порядка 5 тысяч однолетних цветов», — сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В парке установили тематические стенды и художественные полотна с информацией об истории кубанского казачества.

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