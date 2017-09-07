Калининградская область заняла 64-е место в экологическом рейтинге субъектов РФ

Источник: Калининград.Ru

Калининградская область занимает 64 строчку из 85 в экологическом рейтинге российских регионов по итогам лета 2017 года. Об этом свидетельствуют данные исследования общероссийской общественной организации «Зелёный патруль».

При составлении рейтинга анализировали такие показатели, как состояние воды, воздуха, сбросов, выбросов, а также ответственность власти и активность общественных организаций.

По версии организации, наиболее значимым событием в Калининградской области летом стало введение в строй очистных сооружений.

Лучше всего ситуация в Тамбовской области, за ней следуют Республика Алтай и Алтайский край. Москва и Санкт-Петербург также вошли в десятку самых благополучных регионов. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях.

«Особо остро в области экологии стоит проблема с выхлопами автомобильного транспорта в атмосферу, поскольку именно они являются преимущественным источником загрязнения воздуха. Так, в Москве более 90% загрязняющих веществ выбрасывается от передвижных источников. Ненамного лучше обстоят дела и в регионах: многие природоохранные ведомства уже стали проводить специальные рейды по выявлению транспортных средств, нормы выхлопных выбросов которых превышены», — отметил председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.