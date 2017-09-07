Россияне стали реже посещать поликлиники

Источник: РИА "Новости"

Число амбулаторных посещений в 2016 году сократилось по сравнению с 2015 на 47 млн, зафиксировали в своем докладе (документ есть у РБК) эксперты фонда «Здоровье» на основании данных Росстата. К амбулаторной медицинской помощи относятся услуги поликлиники, в том числе посещение пациентов врачами на дому. «Эти данные показывают несостоятельность утверждений министерства здравоохранения о том, что сокращение коек в больницах компенсируется ростом объемов медпомощи в первичном звене», — подчеркивают в фонде.

Эксперты фиксируют снижение посещаемости поликлиник каждый год. В 2016 году туда ходили 1 млрд 204 млн раз, в 2015 — 1 млрд 251 млн, в 2014 — 1 млрд 291 млн.

Уменьшение числа посещений может свидетельствовать о низкой доступности медпомощи в поликлиниках, полагает председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

Доступность помощи снижается — попасть к врачам все труднее и труднее. Очень сложно записаться к какому-то конкретному специалисту. Надо сначала попасть к терапевту и он уже направит, куда посчитает нужным. В итоге, люди либо идут в платные клиники, либо отказываются от приема врача. Павел Воробьев Председатель Московского городского научного общества терапевтов

При этом дневные стационары (когда пациент выполняет все необходимые процедуры, а ночует дома) не могут заместить сокращение амбулаторной помощи, полагает Гаврилов. Услуги дневного стационара малодоступны для сельских жителей, объяснил он.

В пресс-службе Минздрава РБК объяснили динамику снижением количества «необоснованных» посещений врачей. Это связано с особенностями системы учета медуслуг, указали в ведомстве.

«Причиной необоснованных посещений могут являться вынужденные визиты пациента для получения медицинской документации и повторного осмотра. При повышении эффективности системы оплаты медпомощи или снижении бремени “бумажной” работы необоснованные посещения начинают снижаться», — рассказали в Минздраве.

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В качестве примера министерство приводит ситуацию с диспансеризацией: количество людей, прошедших обследование, стало больше, а посещений, наоборот, меньше. «В системе ОМС перешли от оплаты разового посещения к оплате комплексного посещения», —указали в пресс-службе. Кроме того, граждане теперь могут получить необходимые справки и направления через электронный «Личный кабинет».