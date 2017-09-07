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18:42 (мск), источник: Газета.Ру

Инженер создал детскую одежду, которая растет вместе с ребенком

Британский инженер Райан Ясин изобрел одежду для маленьких детей, которая будет расти вместе с ними.

Так он надеется решить проблему постоянных трат на одежду для малышей. О своем изобретении он рассказывает на сайте проекта.

Молодой человек разработал материал, который может растягиваться в длину и ширину, при этом не истончаясь как, например, резина. Такого эффекта удалось достичь за счет плиссировки. Одежда из нового материала будет влагоустойчивой и прочной. Планируется выпуск моделей для детей двух возрастных категорий — от 6 до 36 месяцев и от двух до пяти лет.

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«Растущая» одежда не только сэкономит деньги родителей, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду.

Только за 2016 год на свалках оказалось 30 тыс. тонн одежды. Отсутствие необходимости обновлять гардероб малышей каждые несколько месяцев уменьшит эту цифру. Кроме того, по словам изобретателя, новый материал подходит для вторичной переработки.

За создание материала Ясин получил премию в области промышленного дизайна James Dyson Award. Производство одежды было запущено на деньги, выплачиваемые обладателю премии.

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