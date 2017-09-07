Море поглотило восемь островов Тихого океана
Ученые из Австралии, Микронезии и Фиджи обнаружили, что сразу восемь островов, бывших в составе Микронезии, скрылись под водой.
Ученые из Австралии, Микронезии и Фиджи обнаружили, что сразу восемь островов, бывших в составе Микронезии, скрылись под водой.
Причинами послужили уровень океана, который повысился
Уровень океана повышается в среднем на три миллиметра в год, в западной части Тихого океана
Авторы вышедшей недавно статьи обследовали побережья островов Микронезии, общались с местными жителями и сравнивали снимки со спутников. В результате они обнаружили как минимум восемь островов площадью около 100 м² каждый, которые исчезли в период с 2007 по 2014 год. Однако, как отмечают экологи, многим небольшим островам удается сопротивляться разрушительному воздействию волн благодаря тому, что их закрывают более крупные острова, или же благодаря растущим на них деревьям.
По словам одного из авторов работы, эколога из Университета