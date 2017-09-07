Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- СМИ
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Юристы рассказали, что будет, если РФ подаст иск против США
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют и водородной бомбе
15:48 (мск), источник: Индикатор

Море поглотило восемь островов Тихого океана

Ученые из Австралии, Микронезии и Фиджи обнаружили, что сразу восемь островов, бывших в составе Микронезии, скрылись под водой.

Источник: paul_/CC)

Причинами послужили уровень океана, который повысился из-за глобального потепления, и усиление волновой эрозии. О результатах своего исследования экологи рассказали в Journal of Coastal Conservation.

Уровень океана повышается в среднем на три миллиметра в год, в западной части Тихого океана из-за естественных особенностей господствующих ветров это значение может достигать 12 миллиметров в год.

В 2016 году группа исследователей из Австралии рассказала о том, что с середины XX века под водой скрылись пять островов, входящих в состав государства Соломоновы острова.
Читайте также
Каспийское море испаряется все быстрее

Авторы вышедшей недавно статьи обследовали побережья островов Микронезии, общались с местными жителями и сравнивали снимки со спутников. В результате они обнаружили как минимум восемь островов площадью около 100 м² каждый, которые исчезли в период с 2007 по 2014 год. Однако, как отмечают экологи, многим небольшим островам удается сопротивляться разрушительному воздействию волн благодаря тому, что их закрывают более крупные острова, или же благодаря растущим на них деревьям.

По словам одного из авторов работы, эколога из Университета Саншайн-Кост Патрика Нанна, исчезновение островов может служить предупреждением для жителей регионов с малой высотой над уровнем моря. Повышение уровня океана уже приводит к переселению жителей нескольких островов Папуа — Новой Гвинеи.

6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии6
Комментарии
6
А я опять Ванька, вот!
Шикарный у ниво туалет винна? А пальмы тама растут?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
6
Комментировать
 Сервис Sci-Hub прекратил свою работу на территории России
В центре Млечного Пути обнаружена новая черная дыра
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь