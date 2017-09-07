Режим «черного» неба в Челябинске продлен до вечера 8 сентября
Особый экологический режим также объявлен в Троицке, Карабаше, Сатке и Коркино.
Особый экологический режим также объявлен в Троицке, Карабаше, Сатке и Коркино.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих скоплению в приземном слое атмосферы вредных примесей, в Челябинске продлено на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального Минэкологии, в Коркино, Карабаше и Челябинске НМУ первой степени опасности сохранятся до 19.00, в Сатке — до 11.00 пятницы.
В Троицке особый экологический режим объявлен с вечера четверга и сохранится в течение предстоящих суток.
В сообщении отмечается, что НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.
Промышленным предприятиям указанных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или
Напомним, предстоящей ночью и утром в пятницу в