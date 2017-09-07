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15:46 (мск), источник: dostup1.ru

Режим «черного» неба в Челябинске продлен до вечера 8 сентября

Особый экологический режим также объявлен в Троицке, Карабаше, Сатке и Коркино.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), способствующих скоплению в приземном слое атмосферы вредных примесей, в Челябинске продлено на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Минэкологии, в Коркино, Карабаше и Челябинске НМУ первой степени опасности сохранятся до 19.00, в Сатке — до 11.00 пятницы.

В Троицке особый экологический режим объявлен с вечера четверга и сохранится в течение предстоящих суток.

В сообщении отмечается, что НМУ обусловлены слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Промышленным предприятиям указанных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Напомним, предстоящей ночью и утром в пятницу в северо-восточных районах региона и в низинах прогнозируется понижение температуры воздуха до минус двух градусов, не исключены туманы, местами — небольшие дожди.

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