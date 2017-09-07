Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев- СМИ
Финал «золотой» свадьбы: К чему привела проверка судьи Хахалевой
Девушка, ставшая женой заядлого холостяка князя Монако (фото)
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Новый украинский закон возмутил Венгрию
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Татьяна Васильева ответила на претензии экс-невестки - СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют и водородной бомбе
15:41 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермскому троллейбусу поставили памятник

Пермский музей электротранспорта пополнится еще одним экспонатом — грузовым ретро-автобусом.

Источник: Вести - Пермь

В Перми на улице Уральская, 108а появился новый арт-объект — памятник пермскому троллейбусу. В качестве музейного экспоната представлен грузовой троллейбус модели КТГ-2. Ретро-троллейбус-грузовик планируют сделать интерактивной площадкой. В машине восстановлены все приборы — руль крутится, колеса поворачиваются, тумблеры переключаются, педали нажимаются.

Троллейбус КТГ-2 выпускался на Киевском заводе электротранспорта им. Дзержинского. В Пермь троллейбус поступил в 1987 году, последний свой выезд совершил в 2006 году. Специалисты Пермгорэлектротранса приступили к реставрации в начале июля. Машину перекрасили в родной цвет, восстановили кузов. Кстати, машина до сих пор на ходу. Все подробности узнал Данил Гусельников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известная российская актриса умерла от рака в 30 лет
Мужчина, расстрелявший 9 человек в дачном поселке, просит казни
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь