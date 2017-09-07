Пермскому троллейбусу поставили памятник
Пермский музей электротранспорта пополнится еще одним экспонатом — грузовым
Пермский музей электротранспорта пополнится еще одним экспонатом — грузовым
В Перми на улице Уральская, 108а появился новый
Троллейбус КТГ-2 выпускался на Киевском заводе электротранспорта им. Дзержинского. В Пермь троллейбус поступил в 1987 году, последний свой выезд совершил в 2006 году. Специалисты Пермгорэлектротранса приступили к реставрации в начале июля. Машину перекрасили в родной цвет, восстановили кузов. Кстати, машина до сих пор на ходу. Все подробности узнал Данил Гусельников.