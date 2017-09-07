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17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах 43 молодые семьи получили ключи от новых квартир

Новый кирпичный дом 64/1 стал одним из трех объектов жилого комплекса «Сосновый».

(Набережные Челны, 7 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Набережных Челнах 43 молодые семьи получили ключи от новых квартир в доме по проспекту Яшьлек, № 12А (64/1).

Все семьи получили долгожданное жилье в рамках реализации закона Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Ключи от квартир новоселам вручали председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва Марат Бариев, заместитель главы муниципального образования Флера Андреева, председатель объединения молодежного строительства Республики Татарстан Валерий Бородкин и др.

Отметим, что по данной программе стоимость одного квадратного метра составила 39 тысяч рублей, при этом семьям предоставили беспроцентную рассрочку до 400 тысяч рублей на срок до 15 лет.

Новый кирпичный дом 64/1 стал одним из трех домов жилого комплекса «Сосновый», возводимого в молодом районе с развитой инфраструктурой. Все квартиры жилого комплекса сдаются с улучшенной чистовой отделкой, на въездах во двор предусмотрены шлагбаумы, видеонаблюдение с доступом всех жильцов к просмотру камер в режиме онлайн, надземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей.

На благоустроенной территории жилого комплекса расположатся яркие игровые и спортивные площадки «Забава» и «Корвет». Украшением комплекса и знаковым местом для челнинцев станет архитектурная композиция «Историческая колоннада». Подобная малая архитектурная форма с колоннами, напоминающая античную постройку, была ранее установлена застройщиком в соседнем 63-м микрорайоне.

В настоящее время рядом возводится дом № 2 64-го микрорайона, новостелами в котором в рамках реализации республиканской программы станут 36 молодых семей.

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