В День города на набережной можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ
В воскресенье, 10 сентября, с 12:00 до 14:00 на набережной между Маяковским спуском и бассейном СКА будет работать мобильная лаборатория
В воскресенье, 10 сентября, с 12:00 до 14:00 на набережной между Маяковским спуском и бассейном СКА будет работать мобильная лаборатория
Напомним, 10 сентября в Самаре будут отмечать День города. Центральным местом празднования станет вторая очередь набережной. Команда
В медицинском шатре любой желающий сможет быстро и бесплатно пройти анонимный тест на ВИЧ по слюне. Результат исследования можно будет узнать на месте в течение 20 минут.