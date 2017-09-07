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15:53 (мск), источник: 365info.kz

Полицейский и военнослужащий уволены за ссору на территории ЭКСПО

С сотрудниками работают психологи, проводят аутотренинги и анкетирование.

Источник: 365info.kz

Уволены полицейский и военнослужащий за ссору при несении службы на ЭКСПО. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Талгат Мусаканов, сообщает МИА «Казинформ». По словам Мусаканова, они вместе были в наряде на выставке. «Один другому приказывал куда-то идти. Тот не соглашался, говоря, что “ты мне не начальник”. И вот, они начали толкать друг друга..

В результате, оба уволены со службы. Вообще, такие случаи были и среди волонтеров, и среди сотрудников частной охраны», — сказал Мусаканов. Он добавил, что среди 9 тысяч стражей правопорядка, привлеченных для обеспечения безопасности на ЭКСПО, есть сотрудники органов внутренних дел, Министерства обороны и курсанты военных учебных заведений. Серьезных случаев нарушения воинской дисциплины не было. С сотрудниками работают психологи, проводят аутотренинги и анкетирование.

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