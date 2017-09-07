Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин пошел в школу

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний принц Джордж пошел сегодня в школу. Как сообщает Би-Би-Си, герцогиня Кембриджская не смогла повести сына в школу, так как у нее токсикоз из-за беременности — она ожидает третьего ребенка.