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16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин пошел в школу

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний принц Джордж пошел сегодня в школу. Как сообщает Би-Би-Си, герцогиня Кембриджская не смогла повести сына в школу, так как у нее токсикоз из-за беременности — она ожидает третьего ребенка.

Источник: БЕЛТА

Джордж в первый школьный день сопровождал его отец — принц Уильям.

Сообщается, что мальчик будет учиться в частной лондонской школе Thomas’s Battersea, стоимость обучение в ней составляет 18 тыс. фунтов стерлингов в год (порядка $23,5 тыс.).

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Ранее, 4 сентября, официально была подтверждена новость, что принц Уильям и герцогиня Кембриджская станут родителями третьего ребенка. Кэтрин из-за плохого самочувствия отменила свое участие в различных мероприятиях, которые были запланированы в Лондоне.

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