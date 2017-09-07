Сын принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин пошел в школу
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний принц Джордж пошел сегодня в школу. Как сообщает
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетний принц Джордж пошел сегодня в школу. Как сообщает
Джордж в первый школьный день сопровождал его отец — принц Уильям.
Сообщается, что мальчик будет учиться в частной лондонской школе Thomas’s Battersea, стоимость обучение в ней составляет 18 тыс. фунтов стерлингов в год (порядка $23,5 тыс.).
Ранее, 4 сентября, официально была подтверждена новость, что принц Уильям и герцогиня Кембриджская станут родителями третьего ребенка. Кэтрин