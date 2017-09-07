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15:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Очевидцы: к приезду Путина в Перми около КДЦ расстилают новый газон

Пермяки также сообщают о том, что шоссе Космонавтов моют с шампунем.

Источник: Аргументы и факты

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что в Перми около КДЦ расстилают новый газон.

Пермяки заметили на тротуаре по улице Куйбышева рулоны с землёй и травой. Часть из них уже расстелили.

Очевидцы также сообщают о том, что шоссе Космонавтов моют с шампунем, а Комсомольский проспект прочёсывают полицейские с собаками. Ранее пермяки писали в социальных сетях, что в Перми помыли фасад завода «Мориона».

Напомним, 8 сентября краевую столицу посетит Владимир Путин. По предварительной информации, он побывает на «Морионе» и в головном офисе «ЭР-Телеком». Из-за приезда президента в Перми перекроют движение.

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