Как будет ходить транспорт в Челябинске в День города, 9 сентября

Кроме того, по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.

Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница». Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут на автовокзал у «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.