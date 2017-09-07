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16:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Как будет ходить транспорт в Челябинске в День города, 9 сентября

Стало известно, как отразится празднование дня города на движение общественного транспорта в субботу, 9 сентября, в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Будет закрыто движение транспорта на следующих улицах города:

  • по улице Тимирязева на участке от улицы Воровского до улицы Цвиллинга с 14.30 часов до 21.00 часа;.
  • по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Цвиллинга с 14.30 часов до 21.00 часа;.
  • по улице Воровского от ул. Сони Кривой до площади Революции с 14.30 часов до 22.30 часов;.
  • по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга с 21.00 часа до 22.30 часов;.
  • по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы с 21.00 часа до 22.30 часов;.
  • по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса с 21.00 часа до 22.30 часов;.
  • по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной с 21.00 часа до 22.30 часов;.
  • по улице Кирова от проспекта Победы до ул. Труда с 21.00 часа до 22.30 часов.

Кроме того, по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.

Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница». Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут на автовокзал у «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.

О работе городского общественного транспорта после окончания праздничного салюта сообщат дополнительно.

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