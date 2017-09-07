Как будет ходить транспорт в Челябинске в День города, 9 сентября
Стало известно, как отразится празднование дня города на движение общественного транспорта в субботу, 9 сентября, в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Стало известно, как отразится празднование дня города на движение общественного транспорта в субботу, 9 сентября, в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Будет закрыто движение транспорта на следующих улицах города:
Кроме того, по мере прохождения праздничной Кавалькады, будет поэтапно перекрываться движение транспорта по маршруту движения колонны.
Автовокзал ДС «Юность» завершит свою работу в 18.00. Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница». Кроме этого, для людей, которые ошибочно приедут на автовокзал у «Юности», будет организован бесплатный трансфер до мест отправления нужных автобусов. В помещениях автовокзалов размещена справочная информация для пассажиров.
О работе городского общественного транспорта после окончания праздничного салюта сообщат дополнительно.