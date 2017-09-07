Авиарейсов из Москвы в Краснодар и Сочи станет больше

Рейсы по маршрутам из Москвы в Краснодар и Сочи будут выполняться дважды в день. Благодаря новой стратегии стыковочных рейсов авиакомпании Nordwind города Краснодарского края станут еще доступнее для жителей 30 регионов России, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

С ежедневными регулярными рейсами, вылетающими утром из городов России в Москву, появится возможность добраться до Сочи и Краснодара с удобной стыковкой. По данным авиакомпании, открытие продаж на осенне-зимний период позволит пассажирам планировать свои путешествия заранее и бронировать перелеты по минимальным тарифам.