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16:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Авиарейсов из Москвы в Краснодар и Сочи станет больше

Компания Nordwind увеличит количество рейсов из столицы в период зимней навигации.

Рейсы по маршрутам из Москвы в Краснодар и Сочи будут выполняться дважды в день. Благодаря новой стратегии стыковочных рейсов авиакомпании Nordwind города Краснодарского края станут еще доступнее для жителей 30 регионов России, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».

С ежедневными регулярными рейсами, вылетающими утром из городов России в Москву, появится возможность добраться до Сочи и Краснодара с удобной стыковкой. По данным авиакомпании, открытие продаж на осенне-зимний период позволит пассажирам планировать свои путешествия заранее и бронировать перелеты по минимальным тарифам.

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