Авиарейсов из Москвы в Краснодар и Сочи станет больше
Компания Nordwind увеличит количество рейсов из столицы в период зимней навигации.
Компания Nordwind увеличит количество рейсов из столицы в период зимней навигации.
Рейсы по маршрутам из Москвы в Краснодар и Сочи будут выполняться дважды в день. Благодаря новой стратегии стыковочных рейсов авиакомпании Nordwind города Краснодарского края станут еще доступнее для жителей 30 регионов России, сообщает
С ежедневными регулярными рейсами, вылетающими утром из городов России в Москву, появится возможность добраться до Сочи и Краснодара с удобной стыковкой. По данным авиакомпании, открытие продаж на