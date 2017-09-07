Австралийский штамм гриппа ожидают в этом году на Кубани

Медики отмечают, что многие из тех, кто решился на вакцинацию, делают это впервые — даже те, кто предпочитает бабушкины методы и лук с чесноком. С чем связано решение привиться, с каким штаммом гриппа предстоит встретиться в этом году соотечественникам, успешно ли развивается прививочная кампания в регионе? Все ответы в сюжете Николая Лесникова.