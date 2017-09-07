Снайперы провели учения в Самарской области

В течение трех дней около 50 снайперских пар учились несколько часов находиться в ожидании цели в неподвижном состоянии, осуществлять поиск и наблюдение, скрытно перемещаться по пересеченной местности и производить точечные выстрелы в условиях работы снайперов условного противника.