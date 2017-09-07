Снайперы провели учения в Самарской области
На Рощинском полигоне со снайперскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) проведено учение по ведению контрснайперской борьбы, сообщает
На Рощинском полигоне со снайперскими подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) проведено учение по ведению контрснайперской борьбы, сообщает
В течение трех дней около 50 снайперских пар учились несколько часов находиться в ожидании цели в неподвижном состоянии, осуществлять поиск и наблюдение, скрытно перемещаться по пересеченной местности и производить точечные выстрелы в условиях работы снайперов условного противника.
В ходе учения снайперы применяли недавно поступившие на вооружение тепловизионные и ночные прицелы 1П-140−2 и 1П-141−1.