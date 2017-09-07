«Голого» полицейского из Уральска отправили в резерв

«Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

«Установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является “девушкой легкого поведения”, как отмечено в сопровождающей фотографию информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования», — заявили тогда в полиции.