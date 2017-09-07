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16:18 (мск), источник: Tengrinews

«Голого» полицейского из Уральска отправили в резерв

«Голого» полицейского из Уральска отстранили от должности. Об этом рассказали в пресс-службе ДВД Западно-Казахстанской области, передает «Уральская неделя».

Источник: Tengrinews

«Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве», — сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

Ранее в Сети появились фотографии участкового инспектора полиции. Руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование.

«Установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является “девушкой легкого поведения”, как отмечено в сопровождающей фотографию информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования», — заявили тогда в полиции.

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