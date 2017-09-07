«Голого» полицейского из Уральска отправили в резерв
«Голого» полицейского из Уральска отстранили от должности. Об этом рассказали в
«Голого» полицейского из Уральска отстранили от должности. Об этом рассказали в
«Отстранен от занимаемой должности. Сейчас находится в резерве», — сообщили в
Ранее в Сети появились фотографии участкового инспектора полиции. Руководством ДВД ЗКО было назначено служебное расследование.
«Установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является “девушкой легкого поведения”, как отмечено в сопровождающей фотографию информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования», — заявили тогда в полиции.