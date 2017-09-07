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16:22 (мск), источник: Вести Иркутск

Памятник святителю Иннокентию Вениаминову открыли в Иркутске

Возле Собора и новая тротуарная плитка, и ландшафтный дизайн, и лавочки, и освещение.

Источник: Вести Иркутск

Освящает владыка Вадим. Митрополит Иркутский и Ангарский. Это — дар от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Скульптурный портрет миссионера и «российского Колумба». Иннокентий Вениаминов. Родился в селе Анга Верхоленского уезда, сегодня это Качугский район. В пятницу там откроют культурно-просветительский центр, но первые торжества — в Иркутске.

Посвящаются 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации святителя. Храм, где он служил в Иркутске, не сохранился. Благовещенскую церковь разобрали на кирпичи в 1931-м. Но место, где сегодня открыли памятник, у Собора Богоявления, должно стать особенным:

— С величайшей благодарностью и благоговением создали этот сквер. С благословения нашего владыки Вадима. И при его непосредственном участии. И я очень надеюсь на то, что это станет местом духовного притяжения всех тех, кто неравнодушен к нашей истории. Не только к истории нашего города, Сибири, Дальнего Востока, но и к истории всей нашей страны, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Сквер, кстати, получился очень уютным. Его обустраивали всё лето. Специально к знаменательной дате в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В итоге возле Собора и новая тротуарная плитка, и ландшафтный дизайн, и лавочки, и освещение. А ещё сегодня в память о святителе — перезвон колоколов.

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