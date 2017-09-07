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16:59 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Капсулу времени заложили в Курганинском районе Кубани

Церемонию провели в рамках открытия нового сквера.

В честь 80-летия образования Краснодарского края, в Курганинском районе открылся новый сквер в поселке Петропавловском. Здесь появилась Аллея Славы и фонтан. Кроме того, здесь же заложили капсулу времени «Послание потомкам — будущему поколению Петропавловского сельского поселения». Капсулу планируется открыть через 20 лет в день празднования 100-летия образования Краснодарского края.

«Под звуки фанфар, гимнов России и Кубани на входе в сквер была торжественно перерезана красная лента. Концертную программу подготовили коллективы Петропавловского культурно-досугового центра. Ансамбль эстрадной песни «Кадриль» исполнил песню «Наш край — Россия», — сообщает пресс-служба Минкультуры Краснодарского края.

Напомним, в честь юбилея образования Краснодарского края, по всей Кубани проходят множество мероприятий. Так в Усть-Лабинском районе прошел VI Открытый городской конкурс народной и казачьей песни «Гуляй, казак!».

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