Капсулу времени заложили в Курганинском районе Кубани
Церемонию провели в рамках открытия нового сквера.
Церемонию провели в рамках открытия нового сквера.
В честь 80-летия образования Краснодарского края, в Курганинском районе открылся новый сквер в поселке Петропавловском. Здесь появилась Аллея Славы и фонтан. Кроме того, здесь же заложили капсулу времени «Послание потомкам — будущему поколению Петропавловского сельского поселения». Капсулу планируется открыть через 20 лет в день празднования 100-летия образования Краснодарского края.
«Под звуки фанфар, гимнов России и Кубани на входе в сквер была торжественно перерезана красная лента. Концертную программу подготовили коллективы Петропавловского
Напомним, в честь юбилея образования Краснодарского края, по всей Кубани проходят множество мероприятий. Так в