Капсулу времени заложили в Курганинском районе Кубани

В честь 80-летия образования Краснодарского края, в Курганинском районе открылся новый сквер в поселке Петропавловском. Здесь появилась Аллея Славы и фонтан. Кроме того, здесь же заложили капсулу времени «Послание потомкам — будущему поколению Петропавловского сельского поселения». Капсулу планируется открыть через 20 лет в день празднования 100-летия образования Краснодарского края.