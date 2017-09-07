Волгоградцы смогут прокатиться 10 сентября на музыкальном троллейбусе

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, специально оборудованный для проведения концертов троллейбус прокатит всех желающих по маршруту «Площадь Возрождения — Детский центр — площадь Возрождения». В честь юбилея проекта «музыкальный» электротранспорт впервые совершит в День города не два, а три рейса.

В первый рейс «Синий троллейбус» отправится с новой программой, ориентированной на детей. Для школьников споют их ровесники — победители конкурса авторской песни «Грани творчества». Кроме того, ребятам в рамках экскурсии расскажут об известных исполнителях бардовской песни. Во время двух других рейсов — в 11:00 и 12:00 — для взрослых споет квартет «Три один» и известный исполнитель авторской песни Геннадий Евсеев.