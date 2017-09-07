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16:20 (мск), источник: Kazinform

Выехать за город порекомендовали астанчанам на время закрытия ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министерство внутренних дел Республики Казахстан отработало алгоритм обеспечения безопасности при завершении работы международной выставки ЭКСПО-2017 и подготовке первого Саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям в столице Казахстана, сообщается в распространенном СЦК сообщении.

Источник: Kazinform

«В Астану ожидается прибытие более 30 глав государств на Саммит ОИС и на церемонию закрытия выставки ЭКСПО-2017. Главы государств будут размещены в гостиницах и резиденциях столицы, каждого из них будет сопровождать кортеж», — сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов в Службе центральных коммуникаций.

Как известно, для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности казахстанской столицы привлечено более 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

«Министерством внутренних дел проведен инструктаж и расстановка сотрудников, обеспечивающих безопасность и правопорядок Астаны, проведена тренировка среди всех сил правоохранительных органов, отработан алгоритм обеспечения безопасности», — проинформировал Талгат Мусаканов.

Как отмечает представитель МВД, в связи с крупными государственными мероприятиями на город будет большая нагрузка. В эти дни будут перекрыты улицы, о схемах перекрытия жителям и гостям столицы будет сообщено дополнительно.

Кроме того, столичным жителям рекомендовано в эти дни не пользоваться личным автотранспортом и по мере возможности выехать за город.

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