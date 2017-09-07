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18:16 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре из-за празднования Дня города изменят маршруты автобусов

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

Источник: РИА "Новости"

В связи с этим с 9:00 до 23:00 в центре города будет временно ограничено движение транспорта по пяти улицам. Кроме того, как сообщает пресс-служба мэрии Самары, в этот же промежуток времени автобусы будут курсировать по измененному маршруту:

 — автобусы №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, проспекту Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях);.

 — автобус № 11 — в прямом направлении от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «Улица Некрасовская»), далее — по ул. Вилоновская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовая — до станции метро «Алабинская»; в обратном направлении — от станции метро «Алабинская» по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Молодогвардейская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Вилоновская, ул. Максима Горького — до остановки «Улица Некрасовская» и далее — по своему маршруту до Губернского рынка.

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