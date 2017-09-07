В Самаре из-за празднования Дня города изменят маршруты автобусов
В воскресенье, 10 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
В воскресенье, 10 сентября, в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города.
В связи с этим с 9:00 до 23:00 в центре города будет временно ограничено движение транспорта по пяти улицам. Кроме того, как сообщает
— автобусы №№ 61, 247, 261 проследуют по ул.
— автобус № 11 — в прямом направлении от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «Улица Некрасовская»), далее — по ул. Вилоновская, ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул.