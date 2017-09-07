Нижегородская область получит от Минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 6 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем году в 75 регионов будет поставлено 1 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Для этого Минпромторгу России было направлено 3 млрд рублей из резервного фонда.

Автобусы будут приобретаться у ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «УАЗ». ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» поставит регионам 781 автомобиль. Для Нижегородской области будет закуплено 15 заднеприводных и десять полноприводных автомобилей.