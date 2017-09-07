Нижегородская область получит от Минпромторга РФ 25 автомобилей скорой помощи в 2017 году

Согласно информации, 6 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым в текущем году в 75 регионов будет поставлено 1 150 автомобилей скорой медицинской помощи. Для этого Минпромторгу России было направлено 3 млрд рублей из резервного фонда.
Автобусы будут приобретаться у ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «УАЗ». ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» поставит регионам 781 автомобиль. Для Нижегородской области будет закуплено 15 заднеприводных и десять полноприводных автомобилей.
Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что ООО «Автозавод «ГАЗ» привлекает кредит в 1 млрд 655 млн рублей для выполнения государственных контрактов на поставку 825 автомобилей скорой помощи и 1 135 школьных автобусов.