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18:20 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется до конца сентября

Отопительный сезон в приволжской столице стартует в третьей декаде сентября. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции представители ДУКов и департамента жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Подготовка городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону идет по графику. На сегодняшний день 248 котельных готовы к зиме, еще на трех заканчиваются ремонтные работы.

Полным ходом идет заполнение водой систем в жилых домах и социальных объектах. Уже порядка 80% многоквартирных домов сдали паспорта готовности в Госжилинспекцию. Финишная точка подготовки к отопительному сезону назначена на 15 сентября.

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