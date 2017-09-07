Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнется до конца сентября

Подготовка городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону идет по графику. На сегодняшний день 248 котельных готовы к зиме, еще на трех заканчиваются ремонтные работы.



Полным ходом идет заполнение водой систем в жилых домах и социальных объектах. Уже порядка 80% многоквартирных домов сдали паспорта готовности в Госжилинспекцию. Финишная точка подготовки к отопительному сезону назначена на 15 сентября.