Попытку незнакомца забрать ребенка из детсада расследуют в ДВД Астаны

По ее словам, бабушке ребенка воспитательница в детском саду рассказала, что неизвестный мужчина хотел забрать ее внучку. Воспитательницу смутило то, что, по словам мужчины, мать девочки якобы дожидается в машине на улице.

«Бдительный работник дошкольного учреждения ушла проверить свой сотовый телефон на предмет пропущенных звонков от родителей Ланы, таковых не оказалось, поэтому, когда женщина вернулась в холл, мужчины уже там не было, как и предполагаемой машины за окном. Естественно, была оповещена заведующая учреждением, вызван наряд полиции, были просмотрены записи с видеокамер, однако, лица мужчины рассмотреть не удалось. Тем не менее, составляется фоторобот со слов описания очевидцев», — сообщила она.