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16:27 (мск), источник: Kazinform

Попытку незнакомца забрать ребенка из детсада расследуют в ДВД Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Департамент внутренних дел Астаны выясняют обстоятельства случая, когда незнакомый мужчина пытался увести ребенка из детсада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Об этой истории в группе Фейсбука рассказала пользовательница Anasstasia Morozova.

По ее словам, бабушке ребенка воспитательница в детском саду рассказала, что неизвестный мужчина хотел забрать ее внучку. Воспитательницу смутило то, что, по словам мужчины, мать девочки якобы дожидается в машине на улице.

«Бдительный работник дошкольного учреждения ушла проверить свой сотовый телефон на предмет пропущенных звонков от родителей Ланы, таковых не оказалось, поэтому, когда женщина вернулась в холл, мужчины уже там не было, как и предполагаемой машины за окном. Естественно, была оповещена заведующая учреждением, вызван наряд полиции, были просмотрены записи с видеокамер, однако, лица мужчины рассмотреть не удалось. Тем не менее, составляется фоторобот со слов описания очевидцев», — сообщила она.

В пресс-службе ДВД пояснили, что по заявлению проводится проверка.

«По заявлению проводятся проверка, оперативные мероприятия по установлению лица и подтверждению информации. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе.

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