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16:39 (мск), источник: Индикатор

Объяснено превращение людей в «вампиров»

Нарушения синтеза одного из веществ в составе гемоглобина, которые могли лечь в основу легенд о вампирах, могут иметь генетические причины. К этому выводу пришли медики из Франции и США,

К этому выводу пришли медики из Франции и США, статья статья которых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Чтобы производить это вещество — гем — печень и костный мозг должны вырабатывать особые соединения, порфирины. Любое генетическое отклонение, влияющее на их производство, сказывается и на уровне гема. Наиболее распространенная форма нарушений синтеза гема, порфирии, — эритропоэтическая протопорфирия (ЭПП) — делает кожу больного очень чувствительной к свету. Длительное нахождение вне помещений вызывает у них болезненные волдыри.

Люди с ЭПП страдают от хронического малокровия, из-за чего они быстро устают и очень бледны, а из-за повышенной чувствительности к свету они не могут выходить на улицу днем.
Барри Пау
Один из авторов работы, медик из Гарвардской медицинской школы

«Даже в пасмурный день ультрафиолетового излучения достаточно, чтобы вызвать появление волдырей и поражение кожи на открытых участках, ушах и на носу», — рассказал один из авторов работы, медик из Гарвардской медицинской школы Барри Пау.

Сейчас пациентам с ЭПП переливают кровь с достаточным количеством гемоглобина, что помогает сдерживать некоторые из симптомов заболевания. В древности похожего эффекта, возможно, добивались, выпивая кровь животных и появляясь вне помещений только ночью. Такое поведение могло привести к появлению легенд о вампирах.

Авторы исследования нашли генетические мутации, способные вызвать ЭПП. Они рассчитывают, что помимо объяснения природы заболевания их работа укажет на новые методы его лечения.

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