В подмосковных школах предложили разрешить выборочно досматривать учеников
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила усилить контроль безопасности в школах.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила усилить контроль безопасности в школах.
«Если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него
Напомним, 5 сентября девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в учителя математики и информатики. Она госпитализирована с
По предварительной версии, причиной инцидента стал давний конфликт между учениками 9 класса.
После инцидента детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить законодательство и контроль над безопасностью в российских школах. Она рассказала, что будет создана рабочая группа
Сегодня девятиклассник до 5 ноября был помещен под домашний арест. Судебное заседание в отношении несовершеннолетнего по закону проходило в закрытом режиме.