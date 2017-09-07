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17:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В подмосковных школах предложили разрешить выборочно досматривать учеников

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила усилить контроль безопасности в школах.

Источник: РИА "Новости"

«Если вдруг охранник или учитель видит ученика, который вызывает у него какие-то подозрения, то мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр», — цитирует ее «Интерфакс».

Госпожа Мишонова уточнила, что такой досмотр должен проводиться в присутствии законных представителей учеников.

Напомним, 5 сентября девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в учителя математики и информатики. Она госпитализирована с черепно-мозговой травмой, также в больнице трое школьников, выпрыгнувших из окна при попытке спастись.

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По предварительной версии, причиной инцидента стал давний конфликт между учениками 9 класса.

После инцидента детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить законодательство и контроль над безопасностью в российских школах. Она рассказала, что будет создана рабочая группа экспертов-психологов, которые проанализируют причины произошедшего.

Сегодня девятиклассник до 5 ноября был помещен под домашний арест. Судебное заседание в отношении несовершеннолетнего по закону проходило в закрытом режиме.

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15:12 (мск)© Ньюстюб
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