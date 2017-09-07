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20:33 (мск), источник: Meduza

Украинский архитектор печет торты с помощью 3D-принтера. Они выглядят как арт-объекты

Динара Касько — кондитер из Харькова, которая делает очень необычные десерты — ее торты похожи на современные арт-объекты.

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По образованию Касько архитектор, и в кулинарии она использует именно архитектурные методы. Сначала кондитер создает трехмерную модель торта, которую распечатывают на 3D-принтере. Затем модель отливают в силиконе — получается форма для торта. «В принципе, любой специалист может сделать то же, что и я. Просто так получилось, что до меня никто не соединял компьютерное моделирование и кулинарию подобным образом», — сообщила Касько в одном из интервью.

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В своем инстаграме Касько показывает не только готовые десерты, но и процесс их создания.

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