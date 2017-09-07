Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-теста
В среду в Фонде Гала — Сальвадор Дали сообщили, что результаты экспертизы не подтвердили родство Пилар Абель и художника.
В среду в Фонде Гала — Сальвадор Дали сообщили, что результаты экспертизы не подтвердили родство Пилар Абель и художника.
МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Испанка Пилар Абель заявила, что хочет оспорить результаты
«Я обжалую [результаты теста]", — добавила женщина, которая все еще считает себя дочерью художника.
Как заверили в среду в Фонде Гала — Сальвадор Дали, проведенные экспертизы установили, что Абель не является биологической дочерью Дали. Останки художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на
Пилар Абель родилась 1 февраля 1956 года. По словам женщины, ее мать имела тайные отношения с Сальвадором Дали. С 2007 года Абель пытается добиться признания родства с художником. Если бы