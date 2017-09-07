Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-теста

Источник: Reuters

МАДРИД, 7 сентября. /ТАСС/. Испанка Пилар Абель заявила, что хочет оспорить результаты ДНК-теста, согласно которым она не является дочерью Сальвадора Дали (1904−1989). Об этом женщина заявила телеканалу Television Espanola.

Абель отметила, что "не доверяет сети хранения" образцов ДНК.

«Я обжалую [результаты теста]", — добавила женщина, которая все еще считает себя дочерью художника.

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Как заверили в среду в Фонде Гала — Сальвадор Дали, проведенные экспертизы установили, что Абель не является биологической дочерью Дали. Останки художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости.