Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
СМИ назвали любимую фразу Трампа
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: отец ивантеевского стрелка изумил реакцией на поступок сына
СМИ: Госдеп США не хочет ответных мер от России
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
"Не обсуждается": Татьяна Васильева ответила экс-невестке
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
9Празднование Курбан-байрама
17:42 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже стартовал VII международный фестиваль садов и цветов «Город-сад»

В четверг, 7 сентября, в Воронеже открылся VII Международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад». Он раскинулся на территории Воронежского центрального парка.

Источник: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежс

С 7 по 10 сентября горожане смогут увидеть десятки дизайнерских работ и проектов, неповторимые цветочные композиции, арт-объекты и сады. Для профессионалов и садоводов-любителей пройдут мастер-классы, викторины и конкурсы. Также запланировали масштабную программу с участием творческих коллективов региона — жанры будут разнообразны и интересны людям разных возрастов.

Фестиваль «Город — Сад» проходит при поддержке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и правительства региона. Мероприятие собрало в нашем городе не только российских, но и зарубежных специалистов. Так, в качестве почетных гостей примут участие представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран.

Работа фестиваля пройдет на нескольких тематических площадках, включая зону Зеленого театра, детских ландшафтных садов, площадку благотворительного марафона «Добро без границ».

Программа фестиваля

Первый день фестиваля посвящен работе профессионального жюри, которое осмотрит и оценит представленные композиции.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в пятницу, 8 сентября. В этот день также определят победителей премии правительства Воронежской области в сфере зеленой индустрии.

Также 8 сентября пройдет фестиваль для школьников «Планета цветов». В его рамках больше 40 творческих детских коллективов представят на суд жюри свои ландшафтные композиции.

Третий день фестиваля посвятят экологическому образу жизни. Один из мастер-классов 9 сентября проведет олимпийский чемпион, легендарный борец Александр Карелин. Также состоятся творческие встречи с известными российскими актерами, участниками телевизионных проектов.

Завершится «Город-сад» в воскресенье, 10 сентября. Ярким финальным штрихом станет концерт известной оперной певицы, заслуженной артистки России Ирины Макаровой в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра. Полную программу фестиваля с расписанием всех мероприятий смотрите на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области или на сайте фестиваля.

Самые интересные арт-объекты фестиваля

У воронежцев на фестивале «Город-сад» всегда особой популярностью пользуются арт-объекты. Один из самых любимых — зона «Сено-солома».

В этом году горожан ждут новинки. Из зоны «Сено-солома» теперь можно будет попасть в «духовный лабиринт» из соломенных тюков, бревен и досок.

Разные дороги приведут горожан в тематические литературные сады Шолохова, Пушкина, Гоголя, Чехова. Еще две «комнаты» лабиринта посвятилт жизни и творчеству Ростроповича и Рахманинова. Также в зоне «Сено-солома» появится «ромашковый лабиринт» и «солнечная гора».

Отметим, что в 2017 году на выставочной площадке VII международного фестиваля «Город-Сад» представлено больше 120 экспозиций, созданных лучшими российскими и зарубежными специалистами в области зеленой индустрии.

Фестиваль «Город-сад» ждет гостей с 7 по 10 сентября 2017 года. Время работы выставки с 10:00 до 20:00. Вход и участие во всех мероприятиях бесплатное.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Воронеже нетрезвый гость угнал у хозяйки «ВАЗ-2110», чтобы покататься
Устроивший стрельбу в подмосковной школе подросток арестован
Улюкаев ответил словами Вергилия на вопрос о Сечине
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
Порошенко назвал условия ввода миротворцев ООН в Донбасс
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь