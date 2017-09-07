В Воронеже стартовал VII международный фестиваль садов и цветов «Город-сад»

Источник: Департамент природных ресурсов и экологии Воронежс

С 7 по 10 сентября горожане смогут увидеть десятки дизайнерских работ и проектов, неповторимые цветочные композиции, арт-объекты и сады. Для профессионалов и садоводов-любителей пройдут мастер-классы, викторины и конкурсы. Также запланировали масштабную программу с участием творческих коллективов региона — жанры будут разнообразны и интересны людям разных возрастов.

Фестиваль «Город — Сад» проходит при поддержке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и правительства региона. Мероприятие собрало в нашем городе не только российских, но и зарубежных специалистов. Так, в качестве почетных гостей примут участие представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран.

Работа фестиваля пройдет на нескольких тематических площадках, включая зону Зеленого театра, детских ландшафтных садов, площадку благотворительного марафона «Добро без границ».

Программа фестиваля

Первый день фестиваля посвящен работе профессионального жюри, которое осмотрит и оценит представленные композиции.

Торжественное открытие фестиваля пройдет в пятницу, 8 сентября. В этот день также определят победителей премии правительства Воронежской области в сфере зеленой индустрии.

Также 8 сентября пройдет фестиваль для школьников «Планета цветов». В его рамках больше 40 творческих детских коллективов представят на суд жюри свои ландшафтные композиции.

Третий день фестиваля посвятят экологическому образу жизни. Один из мастер-классов 9 сентября проведет олимпийский чемпион, легендарный борец Александр Карелин. Также состоятся творческие встречи с известными российскими актерами, участниками телевизионных проектов.

Завершится «Город-сад» в воскресенье, 10 сентября. Ярким финальным штрихом станет концерт известной оперной певицы, заслуженной артистки России Ирины Макаровой в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра. Полную программу фестиваля с расписанием всех мероприятий смотрите на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области или на сайте фестиваля.

Самые интересные арт-объекты фестиваля

У воронежцев на фестивале «Город-сад» всегда особой популярностью пользуются арт-объекты. Один из самых любимых — зона «Сено-солома».

В этом году горожан ждут новинки. Из зоны «Сено-солома» теперь можно будет попасть в «духовный лабиринт» из соломенных тюков, бревен и досок.

Разные дороги приведут горожан в тематические литературные сады Шолохова, Пушкина, Гоголя, Чехова. Еще две «комнаты» лабиринта посвятилт жизни и творчеству Ростроповича и Рахманинова. Также в зоне «Сено-солома» появится «ромашковый лабиринт» и «солнечная гора».

Отметим, что в 2017 году на выставочной площадке VII международного фестиваля «Город-Сад» представлено больше 120 экспозиций, созданных лучшими российскими и зарубежными специалистами в области зеленой индустрии.