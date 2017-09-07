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17:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Директором самарской гимназии № 1 может стать замминистра образования

Прежний директор гимназии № 1 Любовь Картамышева сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей.

Источник: Reuters

В Самаре у гимназии № 1 скоро появится новый директор. Как пишет ТРК Терра, возможно, уже в понедельник, 11 сентября, учебное заведение возглавит заместитель министра образования Самарской области Лариса Загребова, которая также является руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли. О том, что кандидатура на пост директора уже утверждена, сегодня сообщил и глава города Олег Фурсов, но, помимо того, что это будет известный, уважаемый человек, личность его он не раскрыл.

Напомним, прежний директор гимназии № 1 Любовь Картамышева сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей.

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