Директором самарской гимназии № 1 может стать замминистра образования

В Самаре у гимназии № 1 скоро появится новый директор. Как пишет ТРК Терра, возможно, уже в понедельник, 11 сентября, учебное заведение возглавит заместитель министра образования Самарской области Лариса Загребова, которая также является руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли. О том, что кандидатура на пост директора уже утверждена, сегодня сообщил и глава города Олег Фурсов, но, помимо того, что это будет известный, уважаемый человек, личность его он не раскрыл.