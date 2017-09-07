Директором самарской гимназии № 1 может стать замминистра образования
Прежний директор гимназии № 1 Любовь Картамышева сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей.
Прежний директор гимназии № 1 Любовь Картамышева сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей.
В Самаре у гимназии № 1 скоро появится новый директор. Как пишет ТРК Терра, возможно, уже в понедельник, 11 сентября, учебное заведение возглавит заместитель министра образования Самарской области Лариса Загребова, которая также является руководителем департамента государственной службы, правового и кадрового обеспечения отрасли. О том, что кандидатура на пост директора уже утверждена, сегодня сообщил и глава города Олег Фурсов, но, помимо того, что это будет известный, уважаемый человек, личность его он не раскрыл.
Напомним, прежний директор гимназии № 1 Любовь Картамышева сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки в 800 тысяч рублей.