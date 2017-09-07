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18:24 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Второй случай заболевания энцефалитом зарегистрирован в области

Мужчина не обращался в лабораторию для проведения исследования клеща на предмет зараженности вирусом энцефалита.

Источник: Аргументы и факты

Второй случай заболевания вирусным клещевым энцефалитом зарегистрирован в Нижегородской области по состоянию на 7 сентября. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Как уточнили в Управлении, заболевший — житель Богородского района. Известно, что мужчина не обращался в лабораторию для проведения исследования клеща на предмет зараженности вирусом энцефалита.

Всего за эпидсезон 2017 года в регион зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом и 72 случая клещевого боррелиоза.

В Нижегородской области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 7392 человека, в том числе 172 человека за последнюю неделю.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» продолжается прием и проведение исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). При проведении лабораторных исследований клещей в 21-м обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита (0,3%), в 209-ти — ДНК боррелий (19,9%), в 89-ти клещах — ДНК анаплазм (8,9%), в 10-ти — ДНК эрлихий (1,0%).

Присасывания клещей регистрируются в лесных массивах (38,7%), на территории сел и деревень (31,6%), на придомовых территориях (13,5%), садово-огородных участках (8,9%), на территориях кладбищ (2,3%), в парках и скверах (1,6%).

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