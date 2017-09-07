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17:41 (мск), источник: РИА Новости

Власти Омска сочли недопустимым приносить обеды в школу из дома

НОВОСИБИРСК, 7 сен — РИА Новости. Школьников Омска полностью обеспечат горячим питанием в течение учебного года; приносить обеды из дома при этом «не допускается», сообщается в четверг на официальном сайте горадминистрации со ссылкой на департамент образования.

Источник: РИА Новости

В сообщении говорится, что для учеников средних общеобразовательных учреждений Омска горячее питание организовано полностью в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. С 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года стоимость такого питания не превышает 75 рублей. Специальное меню и режимы питания согласовано с управление Роспотребнадзора по региону.

«…Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), из-за отсутствия условий для хранения принесенных из дома пищевых продуктов и необходимого контроля за их качеством, не допускается приносить в общеобразовательные учреждения блюда и кулинарные изделия», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что также регламентировано санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В сообщении отмечается, что омским школьникам, проживающим в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, выделяется соцподдержка на питание.

Между тем местные СМИ со ссылкой на главу департамента образования мэрии уточняют, что реально запретить школьникам приносить с собой обеды власти не могут, но призывают родителей заботиться о здоровье своих детей, так как принесенные в школы продукты в течение дня могут испортиться.

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