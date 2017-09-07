Иркутская область — в списке экологически неблагополучных регионов России
Иркутская область попала в список экологически неблагополучных регионов России. Общественная организация «Зелёный патруль» подготовила специальный рейтинг.
Иркутская область попала в список экологически неблагополучных регионов России. Общественная организация «Зелёный патруль» подготовила специальный рейтинг.
Оценку проводили с учётом качества воды, воздуха, количества вредных выбросов на предприятиях. Самыми чистыми регионами страны по итогам лета стали Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край,