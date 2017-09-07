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17:25 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутская область — в списке экологически неблагополучных регионов России

Иркутская область попала в список экологически неблагополучных регионов России. Общественная организация «Зелёный патруль» подготовила специальный рейтинг.

Источник: Вести Иркутск

Оценку проводили с учётом качества воды, воздуха, количества вредных выбросов на предприятиях. Самыми чистыми регионами страны по итогам лета стали Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Санкт-Петербург и Чувашия. Самыми грязными признаны Брянская, Иркутская, Московская, Челябинская и Свердловская области.

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