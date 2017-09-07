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17:30 (мск), источник: Югополис

С 11 сентября в Краснодаре полностью закроют для движения Садовый мост

Там проходит широкомасштабная реконструкция.

В настоящее время состояние моста критическое, его не ремонтировали со времени строительства — более 30 лет. Полного перекрытия движения требуют технология производства работ и техника безопасности. Правая сторона путепровода закрыта с 15 августа. Восстановить движение трамваев планируется 11 ноября. Полностью завершить работы на путепроводе планируется к 1 мая 2018 года.

В ходе ремонтных работ предстоит разобрать швы омоноличивания пролетных балок, которые затем заново соединят арматурой и бетоном, что обеспечит прочность всей конструкции. На балки будет нанесен выравнивающий слой бетона, на следующем этапе — гидроизоляционный слой. Затем сделают стяжку, после чего можно будет приступать к укладке двухслойного асфальтобетонного дорожного покрытия.

Под трамвайными путями будут выполняться те же работы по размоноличиванию балок пролётов путепровода, что и на всем протяжении путепровода. То есть трамвайные пути также полностью разберут. После проведения работ их восстановят и будет произведен пуск трамвая.

Работы будут идти не отдельными участками, а целиком на всей протяжённости путепровода. При проведении ремонтных работ движение любого вида транспорта по путепроводу недопустимо, это может привести к его разрушению.

Сейчас работы ведутся в одну смену продолжительностью 12 часов. После полного закрытия мостового перехода с 11 сентября специалисты переходят на работу в две смены по 12 часов, т.е. практически круглосуточно. Идет начальный этап работ. Ремонтные бригады полностью демонтируют асфальт и все последующие слои до балок пролётных строений, разбирают соединяющие их железобетонные «швы». Идет полный демонтаж тротуаров, парапетов и перил. После полного закрытия движения транспорта и трамваев, эти работы будут выполнены на всем протяжении путепровода. Кроме того, будут демонтированы трамвайные пути.

Движение трамваев планируется восстановить через два месяца с момента закрытия. Работы по монтажу трамвайного полотна будут форсированы, что позволит их завершить в кратчайшие сроки. Параллельно будет идти укладка последующих слоев и асфальтирование на участках путепровода, предназначенных для движения автомобильного транспорта.

Ремонтники полностью обновят дорожное полотно, сделают температурные швы, тротуары, ограждения на путепроводе, отремонтируют и покрасят мостовые опоры.

Работы выполняет подрядная организация «СтройЮгРегион».

Гарантийные обязательства подрядчика — 11 лет. После проведенного ремонта мост «прослужит» без масштабного ремонта 25−30 лет, сообщил на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

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