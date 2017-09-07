NASA опубликовало видео двух сильнейших за 12 лет вспышек на Солнце

Источник: Publika.md

Пятно, породившее вспышку, было развёрнуто к Земле. Но вредное излучение, по словам ученых, через атмосферу пройти не могло.

Тем не менее, вспышки были достаточно сильны, чтобы нарушить работу коммуникационных устройств. Как следствие, высокочастотная связь на солнечной стороне Земли в течение часа работала с перебоями.