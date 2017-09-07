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17:41 (мск), источник: Publika.md

NASA опубликовало видео двух сильнейших за 12 лет вспышек на Солнце

НАСА опубликовало видео двух вспышек на солнце, случившихся вчера утром. Второй коронарный выброс был самым мощным за последние 12 лет.

Источник: Publika.md

Пятно, породившее вспышку, было развёрнуто к Земле. Но вредное излучение, по словам ученых, через атмосферу пройти не могло.

Тем не менее, вспышки были достаточно сильны, чтобы нарушить работу коммуникационных устройств. Как следствие, высокочастотная связь на солнечной стороне Земли в течение часа работала с перебоями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самая мощная солнечная вспышка за всю историю наблюдений произошла в 2003 году.

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