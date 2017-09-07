Барак и Мишель Обама стали иконами стиля 2017 года

Галстуки Трампа, рубашки Навального, пиджаки Меркель: что в 2017 году политики сообщают о себе с помощью одежды

В список пар, которые в этом году привлекли внимание составителей списка элегантными нарядами, вошли, кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, а также король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга, королева-консорт Максима.