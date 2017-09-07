Барак и Мишель Обама стали иконами стиля 2017 года

В список пар, которые в этом году привлекли внимание составителей списка элегантными нарядами, вошли, кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, а также король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга, королева-консорт Максима.
В числе хорошо одетых мужчин издание называет Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, певца Гарри Стайлса и баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Среди женщин Vanity Fair отметили певицу Рианну, актрису Шарлотт Гейнсбур и испанскую королеву Летицию. При этом Дональда Трампа и его супруги Меланьи в рейтинге журнала нет, несмотря на то, что первая леди США регулярно выходит на публику в искусно подобранных дизайнерских нарядах.
Ранее сообщалось, что Меланью Трамп высмеяли за платье иностранного дизайнера.