Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Как я удаляла полипы эндометрия: личный опыт
Учащиеся кадетского корпуса объявили голодовку из-за опарышей
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
СМИ: в Херсонесе отказались учиться на украинском
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Украинские морпехи выступили против декоммунизации формы — СМИ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
14День знаний в российских школах
18:30 (мск), источник: Газета.Ру

Барак и Мишель Обама стали иконами стиля 2017 года

Экс-президент США и его супруга вошли в список людей, одетых лучше всего, за 2017 год, опубликованный Vanity Fair.

Источник: AP 2017
Читайте также
Галстуки Трампа, рубашки Навального, пиджаки Меркель: что в 2017 году политики сообщают о себе с помощью одежды

В список пар, которые в этом году привлекли внимание составителей списка элегантными нарядами, вошли, кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит, а также король Нидерландов Виллем-Александр и его супруга, королева-консорт Максима.

В числе хорошо одетых мужчин издание называет Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, певца Гарри Стайлса и баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Среди женщин Vanity Fair отметили певицу Рианну, актрису Шарлотт Гейнсбур и испанскую королеву Летицию. При этом Дональда Трампа и его супруги Меланьи в рейтинге журнала нет, несмотря на то, что первая леди США регулярно выходит на публику в искусно подобранных дизайнерских нарядах.

Ранее сообщалось, что Меланью Трамп высмеяли за платье иностранного дизайнера.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Кремль отреагировал на план Порошенко о миротворцах в Донбассе
Суд арестовал ученика, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв
СМИ назвали любимую фразу Трампа
Россияне стали реже посещать поликлиники
Море поглотило восемь островов Тихого океана
Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости
Спорт
Команда легенд и парней с нашего двора. Каким был «Локомотив» Шесть лет прошло с того злосчастного дня, когда под Ярославлем произошла самая страшная катастрофа в истории российского хоккея
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь