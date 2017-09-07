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17:50 (мск), источник: Интерфакс

Колумбию назвали самым опасным туристическим направлением в мире

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Колумбия заняла последнее место в списке стран мира по безопасности для туристов, сообщает в четверг сайт британской газеты The Independent со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Источник: Reuters
Всего в этот список вошли 136 стран мира.
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Газета пишет, что основными причинами последнего, 136-го места, Колумбии стали действия вооруженных группировок, ответственных за многочисленные случаи контрабанды наркотиков и ограблений, и похищения людей. Также в Колумбии в большинстве крупных городов происходят террористические атаки.

Второе (135-е) место занял Йемен. «Индепендент» напоминает, что большая часть населения этой страны на фоне продолжающегося конфликта страдает от недостатка предметов первой необходимости, таких как еда, вода, и медикаменты. Также высок уровень активности повстанческих и террористических группировок, в том числе «Аль-Каиды».

Следующие места с конца занимают Сальвадор, Пакистан и Нигерия.

Украина оказалась на 10-м месте с конца (127-м месте), а Россия на 109-м месте.

В то же время первые места по уровню безопасности заняли такие страны как Финляндия (1-е место), ОАЭ (2-е место) и Исландия (3-е место).

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