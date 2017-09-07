В Калининграде заложат цветочную аллею

В программе акции 8 сентября, с 12 часов, в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде — театрализованное шествие студентов, мастер-классы и презентации мастеровых подворий, гала-концерт под девизом «Кто, если не мы — сила поколения», прокомментировали в Калининграде сегодня, 7 сентября 2017 года, ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.