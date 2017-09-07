В Калининграде заложат цветочную аллею
ИА Бесспорно RU. В Калининграде устраивают фестиваль молодежных студенческих активов профессиональных образовательных учреждений «Мир профетеха — территория успеха».
ИА Бесспорно RU. В Калининграде устраивают фестиваль молодежных студенческих активов профессиональных образовательных учреждений «Мир профетеха — территория успеха».
В программе акции 8 сентября, с 12 часов, в Центральном парке культуры и отдыха в Калининграде — театрализованное шествие студентов,
Участники фестиваля также будет создадут цветочную аллею профтеха и заложат капсулу с посланием будущим поколениям студентов.